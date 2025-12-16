Confronti e valutazioni in casa Fiorentina: Vanoli sotto esame. Decisive Losanna e Udinese

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Nessuna decisione societaria e squadra subito in campo: così la Fiorentina all'indomani della sconfitta interna con il Verona che ha acuito ancor più la crisi certificata dall'ultimo posto in classifica e ha portato al silenzio stampa e al ritiro ad oltranza al Viola Park. La dirigenza si sta confrontando e sta riflettendo sulla situazione per cercare di trovare soluzioni e vie d'uscita per risolvere la crisi in cui è sprofondata la squadra. Sotto esame anche la posizione di Paolo Vanoli, 2 pareggi e tre ko di fila in campionato, subentrato poco più di un mese fa all'esonerato Stefano Pioli.

Al momento il tecnico di Varese sta guidando l'allenamento all'interno del centro sportivo considerando l'imminente impegno di Conference League, giovedì in Svizzera contro il Losanna. (ANSA).