Supercoppa italiana, gli arbitri di Napoli-Milan e Inter-Bologna
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Sono stati designati gli arbitri per le semifinali della Supercoppa italiana. Napoli-Milan (giovedì 18 dicembre, ore 20.00): Zufferli di Udine (Imperiale-M.Rossi/IV: Pezzuto; var: Aureliano, avar: Dionisi. Bologna-Inter (venerdì 19 dicembre, ore 20.00): Chiffi di Padova (C.Rossi-Fontemurato/IV: Dionisi; var: Maresca, avar: Pezzuto). (ANSA).