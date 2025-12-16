Messi in India a Delhi: 93 mila euro per incontrarlo faccia a faccia

(ANSA) - NEW DELHI, 15 DIC - Lionel Messi è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del tour indiano, che lo ha portato a Kolkata, Hyderabad e Mumbai. A seguito del caos che si è verificato a Kolkata dove una folla ha tentato invano di vederlo, nella capitale sono state messe in atto eccezionali misure di sicurezza per la leggenda del calcio argentino. Secondo Ndtv, Messi e il suo entourage avrebbero prenotato un intero piano dell'esclusivo e centralissimo Leela Palace.

Sempre secondo Ndtv, lo staff di Messi ha organizzato alcuni incontri vis-a-vis, a porte chiuse, per vip e industriali, al costo di 10 milioni di rupie, circa 93mila euro, ciascuno. Il calciatore incontrerà inoltre il Presidente della Corte Suprema, diversi parlamentari e parteciperà ad un evento in uno stadio, dove incontrerà esponenti della Minerva Academy, che ha già vinto tre trofei giovanili. (ANSA).