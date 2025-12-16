Punti persi, punti che pesano: le occasioni vanno sfruttate. E se la classifica resta così corta...

Altro stop amaro per il Milan, che contro il Sassuolo, in casa, non è andato oltre il 2-2. Ci sarebbe tanto da recriminare, anche in maniera lecita, perché la rete annullata a Christian Pulisic dal sig.Crezzini è assolutamente ingiustificabile. Rete che avrebbe chiuso virtualmente i giochi e ora saremmo qui a parlare di un'altra partita, di un Milan che probabilmente avrebbe vinto e che sarebbe ancora prima in classifica.

I condizionali però non servono a nulla e, errori arbitrali a parte (l'ennesimo in questa prima parte di stagione), è giusto concentrarsi su quanto accaduto a San Siro. Il dato più preoccupante sta nel bilancio del Diavolo contro le neopromosse. Diavolo che non è stato tale, perché contro Cremonese, Pisa e Sassuolo sono arrivati soltanto due punti. Sono state sei, invece, le reti subite. E tutte in casa.

Già dopo la sconfitta contro la Cremonese si parlava di punti pesanti persi in ottica futura, e adesso il discorso non cambia. Anzi, si amplifica. Certo, il tempo per recuperare e limare piccoli dettagli c'è, ma è chiaro che come ogni punto perso - con tutto il rispetto per Cremonese, Sassuolo e Pisa - stia cominciando a pesare. Ieri si poteva sfruttare al massimo il jolly Udinese, e invece c'è un'Inter che si è presa la vetta della classifica e ha sfruttato al meglio un'occasione. Si tratta di occasioni e non sempre arrivano, per questo il Diavolo deve sfruttarle quando tutti i pezzi del puzzle si vanno a incastrare alla perfezione.

Massimiliano Allegri è maestro in molteplici aspetti e lo sta ampiamente dimostrando in questi primi mesi di stagione, ma il Milan deve migliorare in partite complicate che nascondono sempre pericoli. Magari ieri un attaccante d'area di rigore avrebbe fatto comodo ma, mercato a parte, è chiaro che questo Milan deve essere cinico e attento in gare che possono nascondere pericoli nascosti. Perché con una classifica che potrebbe rimanere così corta a lungo, quei punti persi possono fare tutta la differenza del mondo e costare carissimo al rush finale.