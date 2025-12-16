Gimenez potrebbe operarsi: il Milan accelera per Fullkrug in prestito, c'è fiducia

Se su Matteo Gabbia sono arrivate buone notizie (l'infortunio al ginocchio rimediato domenica contro il Sassuolo è per fortuna meno grave del previsto, anche se dovrebbe comunque saltare la Supercoppa Italiana), ieri è emerso anche che il rientro in campo di Santiago Gimenez è tutt'altro che vicino. Anzi, il problema alla caviglia persiste e non è escluso che il messicano decida di operarsi nei prossimi giorni.

ACCELERATA PER FULLKRUG - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che, se così fosse, il numero 7 rossonero sarebbe costretto a restare ai box per alcuni mesi. Ed è proprio per questo motivo che in via Aldo Rossi si sono convinti a tornare sul mercato per prendere un nuovo centravanti e così nelle ultime ore il ds Igli Tare ha deciso di accelerare per Niclas Fullkrug, 32enne attaccante del West Ham dove non sta vivendo una grande stagione visto che sta giocando poco e non ha segnato finora nemmeno un gol.

PIACE AD ALLEGRI - A Casa Milan c'è fiducia di chiudere questa operazione in prestito. Così Max Allegri, che fin dall'estate aveva chiesto un uomo d’area, fisicamente strutturato e bravo di testa, sarebbe finalmente accontentato. Fullkurg piace molto al tecnico livornese che durante il mercato estivo aveva chiesto Dusan Valhovic, il quale è però rimasto alla Juventus nonostante avesse il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

