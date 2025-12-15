FOCUS MN - Non è una star, ma può servire: Fullkrug, gol e fisicità a un prezzo di occasione

Non è il nome di coperta, né l'attaccante che accende i sogni dei tifosi, ma a gennaio il Milan potrebbe guardare anche (e soprattutto) a profili funzionali e sostenibili. In questo senso, il nome di Niclas Fullkrug è tornato a circolare negli ambienti di mercato rossoneri dopo l'estate 2024: un centravanti esperto, affidabile, che per costi e caratteristiche rappresenterebbe una possibile occasione che il direttore sportivo Igli Tare non vuole lasciarsi sfuggire.

Le caratteristiche di Niclas Fullkrug

Niclas Fullkrug è un numero 9 classico, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel lavoro spalle alla porta. Non vive solo di area di rigore: sa far salire la squadra, dialogare con i compagni e aprire spazi per gli esterni. È un attaccante che garantisce presenza, intensità e gol "semplici", al netto delle difficoltà che ha e sta riscontrando in Inghilterra, quelli che in questo inizio di stagione sono tremendamente mancati al Milan.

Costi e opportunità di mercato

Dal punto di vista economico il profilo di Fullkrug è in linea con la strategia del Milan: costi contenuti, ingaggio sostenibile e possibilità di un'operazione non strutturale ma immediata. Igli Tare starebbe cercando di bloccarlo già per il prossimo calciomercato invernale, sfruttando la rottura totale con il West Ham e la volontà degli Hammers stessi di liberarsene. Da suggestione il tedesco starebbe così diventando una soluzione più che concreta per l'attacco del Milan.

Perché può fare al caso del Milan

Nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostati al Milan, da Panichelli dello Strasburgo a Burkardt del Francoforte, passando per Mauro Icardi fino ad arrivare a Pellegrino del Parma. Ma tra tutti questi, perché proprio Fullkrug? Semplice, perché il Milan non cerca necessariamente una star, ma un'alternativa credibile a Leao e Pulisic in grado di dare peso all'attacco e affidabilità nelle rotazioni. Il tedesco poterebbe esperienza internazionale, fisicità, ma soprattutto una diversa soluzione tattica, soprattutto contro le difese chiuse. Non è il colpo che infiamma, ma potrebbe essere quello che serve, al momento e al prezzo giusto.