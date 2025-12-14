Rocchi, basta esordienti a San Siro! Lo disse anche Maldini. Crezzini annulla un gol inspiegabile

Il Milan primo in classifica, a pari merito con il Napoli, si è ritrovato a San Siro con l'arbitro Valerio Crezzini, designato da Rocchi nonostante oggi fosse alla settima gara in assoluto diretta in Serie A (la sesta quest'anno). Inesperienza che si è vista tutta nella gestione di una gara apparentemente tranquilla, con il direttore di Siena che ha invertito spesso i falli, spezzettando anche il ritmo con fischi fin troppo fiscali fino al guaio grosso che arriva nel secondo tempo.

Poco prima dell'ora di gioco è stato annullato un gol del Milan che ha veramente dell'inspiegabile. Schema da angolo, sponda di Pavlovic di testa e Pulisic insacca da due passi. L'arbitro Crezzini prima indica il centrocampo e poi annulla il gol senza un apparente motivo. Il VAR non è intervenuto, non è una situazione da overrule, quindi probabilmente avrà ricevuto un'indicazione dall'assistente.

Il motivo dell'annullamento potrebbe essere ricondotto al normale contatto tra Loftus-Cheek e Candé: il rossonero prende posizione dietro il giocatore del Sassuolo che come sente il contatto dell'inglese cade a terra, come se fosse stato spinto o colpito sulla schiena. Una scena poco elegante che però ha condizionato il giudizio della terna arbitrale. Crezzini, alla settima gara in assoluto in Serie A, non si è dimostrato ancora adeguato per dirigere una partita a San Siro. Un episodio scivolato via tra le pieghe della partita come se non fosse successo nulla, anche se è successo molto: in quel momento la partita sarebbe andata sul 3-1. Da capire, e speriamo che Rocchi sia esaustivo e ammetta l'errore ad Open VAR, se qualcuno ha condizionato l'arbitro o se è stata una decisione presa unicamente da Crezzini. Il designatore capo dell'AIA comunque non è la prima volta che manda un arbitro esordiente al Meazza con il Milan primo in classifica.

Una dinamica, quella di un arbitro senza esperienza a San Siro, che fece alzare la voce anche Paolo Maldini nel febbraio 2022, quando il Milan era in piena lotta per lo scudetto dopo la partita persa contro lo Spezia: "Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo". La situazione odierna è assolutamente sovreapponibile ed il designatore non ha fatto una scelta felice mandando quasi allo sbaraglio l'arbitro classe 1993.

Infine Luca Marelli, nel post partita di DAZN, ha commentato così l'episodio: “Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena: a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.