probabile formazione Verso Milan-Sassuolo: Nkunku al fianco di Pulisic

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-SASSUOLO

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 11 Pulisic

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 24 Athekame

Indisponibili: Fofana, Gimenez, Leao

Ballottaggi: /

Squalificati: /

Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino il Milan ospita per la 15esima giornata di Serie A Enilive l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso. Partita ostica, che Massimiliano Allegri ha presentato chiedendo ai propri ragazzi grande attenzione ma soprattutto concentrazione, così da partire per gli impegni della Supercoppa della prossima settimana ancora da primi in classifica.

Non sarà semplice, soprattutto se si considerano le varie assenze alle quali il tecnico rossonero dovrà fare fronte anche questa settimana. Le scelte di formazione sono per questo motivo scontate, oltre che obbligate: Maignan tra i pali con i soliti Tomori, Gabbia e Pavlovic a completare i tre di difesa. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi nei cinque di centrocampo a supporto di Pulisic e Nkunku, chiamato all'ennesima risposta dopo un avvio di stagione deludente.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: Domenica 14 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it