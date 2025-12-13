Verso Milan-Sassuolo: Nkunku al fianco di Pulisic
PROBABILE FORMAZIONE MILAN-SASSUOLO
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 11 Pulisic
Allenatore: Massimiliano Allegri.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 24 Athekame
Indisponibili: Fofana, Gimenez, Leao
Ballottaggi: /
Squalificati: /
Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino il Milan ospita per la 15esima giornata di Serie A Enilive l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso. Partita ostica, che Massimiliano Allegri ha presentato chiedendo ai propri ragazzi grande attenzione ma soprattutto concentrazione, così da partire per gli impegni della Supercoppa della prossima settimana ancora da primi in classifica.
Non sarà semplice, soprattutto se si considerano le varie assenze alle quali il tecnico rossonero dovrà fare fronte anche questa settimana. Le scelte di formazione sono per questo motivo scontate, oltre che obbligate: Maignan tra i pali con i soliti Tomori, Gabbia e Pavlovic a completare i tre di difesa. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi nei cinque di centrocampo a supporto di Pulisic e Nkunku, chiamato all'ennesima risposta dopo un avvio di stagione deludente.
DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
