Marelli: "La rete di Pulisic non doveva essere annullata"

Al Milan è stato annullato il gol del 3-1 per una “spinta” di Loftus-Cheek su Candé: grandissime proteste dei rossoneri per un episodio quasi fantascientifico. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, lo analizza così:

“Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena: a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.