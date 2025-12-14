live mn Milan-Sassuolo (2-2): termina così la partita

Amiche e amici di MilanNews.it buona domenica! Il Milan di mister Massimiliano Allegri dopo la bella vittoria in rimonta contro il Torino torna in campo quest’oggi, domenica 14 dicembre nel delicato match casalingo alle 12.30 contro il Sassuolo. La gara sarà valida per la 15^ giornata di Serie A. Nelle fila dei rossoneri sono assenti oggi Rafa Leao, Fofana e Santi Gimenez. Il portoghese e il francese saranno però a disposizione di Allegri per la gara di giovedì contro il Napoli in supercoppa. Ancora out invece il messicano. Così, le scelte di Massimiliano Allegri: confermata la solita difesa Tomori-Gabbia-Pavlovic, con ovviamente Mike Maignan tra i pali. Larghi sull'esterno agiranno ancora Bartesaghi a sinistra e Saelemaekers a destra, mentre a centrocampo ecco ancora Loftus-Cheek, Modric e Rabiot. In avanti chance nuovamente per Nkunku, affiancato da Pulisic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati sulla partita minuto per minuto. Restate con noi!!!

FINE PARTITA - Una pareggio amaro, l'ennesimo contro una piccola del nostro campionato. Risultato che purtroppo può starci soprattutto per quello visto nel secondo tempo. Dopo il momentaneo vantaggio di Bartesaghi, il Milan ha creato poco, schiacciandosi nella propria area di rigore. Il lampo di Laurientè, meritato ha poi indirizzato la partita verso le storie dei neroverdi. Il Milan, ancora una volta mastica amaro, al netto di una prestazione comunque sufficiente dopo i 96' minuti di recupero. Non sufficiente la prova dell'arbitro Crezzini, evidentemente non abituato a questo tipo di ambiente, San Siro non è da tutti. Ora la Supercoppa.

90+ 6

89' | Fuori Saelemaekers per Athekamè, out anche Bartesaghi per Estupinan

85' | Cambi nel Sassuolo, escono Pinamonti per Moro e Volpato per Cheddira

76' | Bella azione del Sassuolo che porta al gran gol di Laurientè. Purtroppo era nell'aria.

72' | Ancora cambi nel Milan, fuori uno stremato Pulisic per Samuele Ricci

66' | Annullato un altro gol al Milan, Rabiot spizza su un colpo di testa di Loftus ma al di là della linea difensiva del Sassuolo.

65' | Volano cartellini: giallo anche per Thorstvedt per un fallo su Pulisic lanciato a rete

61' | Bella parata di Maignan su un tiro tagliente di Thorstvedt sul primo palo

58' | Cambio anche nel Milan. Fuori Gabbia per De Winter

57' | Cambi nel Sassuolo: fuori Fadera e Candè per Laurientè e Doig

56' | gol annullato a Pulisic per un fuorigioco, dopo una ribatutta di Pavlovic l'americano mette in rete a porta vuota ma in posizione di offside.

54' | Momento di apprensione per Matteo Gabbia, a terra dopo un brutto scontro con Konè. Il difensore del Milan però si alza in piedi, seppur zoppicante.

51' | Dopo il vantaggio, il Milan prova a gestire seriamente il possesso e il ritmo della partita.

46' | ANCORA LUI!!! Bartesaghi!! Incredibile doppietta!! Grande assist di Nkunku che lancia sulla corsa Davide, bravissimo a battere Muric sul suo palo.

45' | Inizia il secondo tempo!

FINE PRIMO TEMPO - E' un Milan a due facce quello visto finora. Bene per quanto riguarda la chiave offensiva, con i rossoneri spesso pericolosi soprattutto sugli esterni, dove per altro è arrivato il gol di Bartesaghi. Male però quando si tratta di correre all'indietro, troppi pericoli, troppi ribaltamenti di fronte con il Sassuolo spesso pericoloso in ripartenza. Nella ripresa servirà altro.

45' + 3

39' | Dopo il gol il Milan prova ad alzare l'intensità dei giri, Saelemaekers il più vivace

33' | GOLLLLLLL!!! Il Milan la pareggia con il primo gol di Bartesaghi!! Grande azione sulla destra con Loftus-Cheek bravo a mettere una palla forte, tagliata sul secondo palo. Bartesaghi è bravo a crederci e a battere Muric.

28' | Incredibile. Rabiot recupera palla sull'ultimo uomo Fadera, ma sbaglia solo contro Muric, colpendo in pieno il poriere del Sassuolo.

25' | Il Milan fatica terribilmente a creare occasioni nette da gol, il Sassuolo resta pericoloso in contropiede

22' | Primi cartellini gialli: ammonito Loftus-Cheek per un intervento su Matic, giallo anche per Fadera che sgambetta a campo aperto Pavlovic.

19' | Dopo la rete subita, il Milan prova ad alzare i ritmi, purtroppo senza riuscirci concretamente.

12' | Il Sassuolo passa in vantaggio a sorpresa con Konè. Bella giocata dei neroverdi con Pinamonti a servire l'esterno neroverde, bravo e fortunato a saltare Gabbia con un rimpallo e battere Maignan in uscita.

7' | Il Milan fa la partita, Sassuolo tutto chiuso nella sua metà campo.

2' | Partenza aggressiva del Milan, che con Saelemaekers ci prova subito dalla distanza. Tiro alto.

1' | Calcio d'inizio