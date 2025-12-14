Tare a DAZN: "A Maignan piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. 8 milioni? Mai sentiti questi numeri"

Il DS Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero prima del fischio d’inizio a San Siro:

Il Milan dopo la prima giornata si è trasformato. Una squadra che trova la squadra o la costruisce…

“Siamo partiti con un gruppo fantastico, ogni giorno che abbiamo modo di lavorare insieme, l’abbiamo detto anche prima con Max, è uno dei gruppi migliori che abbiamo avuto. È un gruppo che ha voglia, che ti segue, che ha determinazione, si trasforma nei risultati in campo. Abbiamo ancora tanto da fare e dobbiamo dare continuità, per adesso siamo tutti contenti”.

Il rinnovo di Maignan. È vero che ha chiesto 8 milioni?

“Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.

Escludiamo che il Milan a gennaio vada su un attaccante?

“Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vederemo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.