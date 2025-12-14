live mn Allegri: "Punto che potrà risultare utile per il raggiungimento del nostro obiettivo"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

- INIZIA LA CONFERENZA

Resta l'amaro in bocca

"Partita che sapevamo molto difficile, perché comunque il Sassuolo può prendere il gol e farlo in qualunque momento. Abbiamo rischiato anche di perderla. Prendiamo questo punto perché potrà risultare utile per il raggiungimento del nostro obiettivo. Potevamo fare meglio in occasione del 2-2. Detto questo, i ragazzi stanno facendo bene e bisogna restare sereni e tranquilli e pensare alla partita di giovedì contro il Napoli".

Il Milan e le difficoltà contro le piccole

"Oggi rispetto alle altre partite abbiamo fatto meglio nella fase di possesso, perché comunque ci siamo mossi di più, loor hanno difeso bene sui cross. Poi dopo ci è mancata attenzione, soprattutto sul secondo gol, perché fino a quel momento lì la partita stava andando via liscia".

Il Milan ha bisogno di qualcosa in più

"Per giovedì dovremmo recueprare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile. BIsogna continuare a lavorare perché fino a questo momento qui i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabiati e non demoralizzarci, perché domani dobbiamo pensare a giovedì e continuare a lavorare per migliorarci. Dobbiamo anche cominciare a subire meno gol, ma continuare a lavoarare in totale serenità e soddisfatti per il lavoro fatto fino ad adesso".

Non le pare che la linea dell'arbitro sia stata poco lineare

"Ha visto cose buone, preso decisioni. Era la prima volta per lui a San Siro, e la prossima volta che verrà avrà maggiore esperienza nel gestire questa partite".

Su Gabbia e Pulisic

"Pulisic scelta tecnica. In quel momento lì c'era bisogno di rinforzare il centrocampo e ripartire, quindi ho deciso di mettere un cenrtocampista in più. Pulisic rientrava da una setimana dove ha perso peso, ha avuto la febbre. Però direi che è stato un cambio tattico. Gabbia vediamo domani mattina, speriamo che non sia niente".