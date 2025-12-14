Ancora un arbitro esordiente a San Siro con il Milan primo: Crezzini combina un bel guaio. Rocchi, anche basta

Il Milan primo in classifica, a pari merito con il Napoli, si è ritrovato a San Siro con l'arbitro Valerio Crezzini, designato da Rocchi nonostante oggi sia alla settima gara in assoluto diretta in Serie A (la sesta quest'anno). Inesperienza che si è vista tutta nella gestione di una gara apparentemente tranquilla, con il fischietto di Siena che ha invertito spesso i fischi e i falli. Nel secondo tempo poi il guaio grosso della terna arbitrale.

Poco prima dell'ora di gioco annullato un gol del Milan che ha veramente dell'inspiegabile. Schema da angolo, sponda di Pavlovic e Pulisic insacca da due passi. L'arbitro Crezzini prima indica il centrocampo e poi annulla il gol senza un apparente motivo. Il VAR non è intervenuto, non è una situazione da overrule, quindi probabilmente avrà ricevuto un'indicazione dall'assistente.

Il motivo dell'annullamento è quello di un normale contatto tra Loftus-Cheek e Candé: il rossonero prende posizione dietro il giocatore del Sassuolo che come sente il contatto dell'inglese cade a terra, come se fosse stato spinto o colpito sulla schiena. Una scena poco elegante che però ha condizionato il giudizio della terna arbitrale. Crezzini, alla settima gara in assoluto in Serie A, non si è dimostrato ancora adeguato per dirigere una partita a San Siro.

Una dinamica, quella di un arbitro senza esperienza a San Siro, che si ripete ormai da tempo. Lo disse anche Paolo Maldini a febbraio 2022, quando il Milan era in piena lotta per lo scudetto dopo la partita persa contro lo Spezia: "Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".