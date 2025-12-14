Ravezzani: "Il Milan paga la difesa spesso incerta e l'attacco insipido"
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha espresso il suo punto di vista al fischio finale della partita del Milan che ha pareggiato 2-2 a San Siro contro il Sassuolo: si tratta della terza partita senza vittorie contro le tre neopromosse dalla Serie B.
Il commento di Fabio Ravezzani affidato al suo profilo X: "Il Milan paga una difesa spesso incerta (malissimo De Winter) un attacco insipido (Nkunku impalpabile, Pulisic anemico) e una giornata opaca del centrocampo. Grande prestazione di Bartesaghi non ancora ventenne. Bravo Loftus. Saele sempre volitivo. Modric pare affaticato".
