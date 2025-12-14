Pellegatti: "Importante che il Milan non sia costretto a sobbarcarsi un viaggio di 44 ore in pochi giorni. Perché l’AC Milan è una società di calcio"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Milan-Como a Perth: "Un altro grande merito di Allegri è stato quello di far capire quanto dissennata fosse la scelta di giocare in Australia. Una volta ha detto: “Noi giocheremo dove ci dicono, ma a San Siro è meglio!”. Oggi è trapelata l’anticipazione che la trasferta a Perth sia saltata, come da me tante volte auspicato. In questo caso, si giocherebbe a San Siro, perché mai era stata contemplata la partita in campo neutro in Italia, o il 17 o il 24 febbraio. Importante che il Milan non sia stato costretto a sobbarcarsi un viaggio di 44 ore in pochi giorni, con un deleterio cambio di fuso e di temperature.

Perché Massimiliano Allegri e i suoi Ragazzi vogliono giocarsi la stagione, curando ogni dettaglio, senza dare vantaggi agli avversari, che avrebbero riso di gusto e si sarebbero presentati in tanti all’aeroporto della Malpensa, nel giorno della partenza per Perth, augurandoci un molto ironico “Buon lungo viaggio”. Perché l’AC Milan è una società di calcio, che deve puntare a conquistare Scudetti e Coppe, come ricordò una volta, nel giorno della sua fondazione, Herbert Kilpin. Nonostante qualche tentativo, nulla è cambiato da allora e con Massimiliano Allegri, che in due giorni ha vinto due partite, tutto è possibile!".