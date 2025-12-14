Serie A, la classifica aggiornata: la Juve sale al quinto posto a -6 dal Milan

di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria dell'Inter sul Genoa:

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 27*

Juventus 26
Bologna 25
Como 24*
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

* una partita in meno