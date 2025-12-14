Pellegatti lancia un appello: "Che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e giocatori. È la nostra unica salvezza"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha detto: "Cosa ci rimane dentro di questa giornata? Devo fare tutti gli sforzi del mondo per non essere noioso, ripetitivo, per non continuare a dire le stesse cose. Cioè bisogna che i dirigenti, che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori. È la nostra unica salvezza.

Con questo attacco formato da: Gimenez, che non c'è mai. Nkunku che non è una punta, soprattutto in Italia con le difese chiuse. Sto facendo cronaca. Con Leao che è un adattato, e Pulisic, che anche lui non è una prima punta. Con un attacco del genere bisogna mettere sul petto di Massimiliano Allegri 32 medaglie, quanti sono i punti, perché sta ottimizzando quello che gli rimane".