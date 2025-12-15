Contatto Pavlovic-Cheddira, Marchegiani non ha dubbi: "È calcio di rigore"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con Il Club di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il gol annullato a Christian Pulisic in Milan-Sassuolo per il presunto fallo di Loftus-Cheek su Candé dentro l'area di rigore neroverde: "Io valuto la caduta. Candé si lascia cadere quando sente l'avversario dietro. Se ne vedono tanti, poi capita che ci sono dei gol e se ne parla di più. Se ci fate caso, ogni cross dentro l'area di rigore c'è qualcuno che cade. Siccome sono situazioni che vengono punite, i giocatori se ne approfittano".

Lo stesso Marchegiani ha anche commentato il contatto Pavlovic-Cheddira dicendo: "Questo è rigore ragazzi, dai!".

IL COMMENTO DI MARELLI SULLA RETE ANNULLATA AL MILAN

Al Milan è stato annullato il gol del 3-1 per una “spinta” di Loftus-Cheek su Candé: grandissime proteste dei rossoneri per un episodio quasi fantascientifico. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, lo analizza così:

“Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena: a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.