Pellegatti: "Con un attacco del genere Allegri sta ottimizzando quello che gli rimane"
Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha detto: "Cosa ci rimane dentro di questa giornata? Devo fare tutti gli sforzi del mondo per non essere noioso, ripetitivo, per non continuare a dire le stesse cose. Cioè bisogna che i dirigenti, che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e i giocatori. È la nostra unica salvezza.
Con questo attacco formato da: Gimenez, che non c'è mai. Nkunku che non è una punta, soprattutto in Italia con le difese chiuse. Sto facendo cronaca. Con Leao che è un adattato, e Pulisic, che anche lui non è una prima punta. Con un attacco del genere bisogna mettere sul petto di Massimiliano Allegri 32 medaglie, quanti sono i punti, perché sta ottimizzando quello che gli rimane".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan