Alvino provoca ancora e omette la rete di Pulisic: "Ogni settimana il Milan ha un favore arbitrale assurdo a favore. Non se ne può più!"

vedi letture

Intervenuto sui propri profili social, Carlo Alvino ha detto la sua sul contatto tra Tomori e Laurentié in Milan-Sassuolo, episodio piuttosto dubbio che ha suscitato più di qualche polemica, supportata dal collega napoletano, tra le file neroverdi:

"Comunque non si può continuare così, quasi ogni settimana il Milan ha un favore arbitrale assurdo a favore. Rigore clamoroso negato al Sassuolo!!! Basta non se ne può più". Peccato però che non sia stato dedicato neanche un post al gol ingiustamente annullato a Pulisic che sarebbe valso il 3-1 per i rossoneri, con gara quasi chiusa. Questo non conta?