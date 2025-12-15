Letizia: "Sapevamo che questo Milan-Sassuolo era una trappola. Me lo aspettavo"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, il collega di Sportitalia Francesco Letizia ha commentato il deludente pareggio del Milan contro il Sassuolo di questo pomeriggio: "Lo sapevamo che questo Milan-Sassuolo era una trappola. Sono deluso, arrabbiato fino a un certo punto, per mille motivi. Banalmente un po' me l'aspettavo. Al di là di tutto il risultato è coerente con la partita che abbiamo visto, perché non abbiamo fatto una buona partita. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo cercato di fare possesso, abbiamo preso 2 gol. Ma questi siamo in questo momento. Non è che ogni volta che giochiamo possiamo prendere due gol, e non è che ogni volta che succede questo possiamo ribaltarla sempre".

Ha poi detto la sua sull'arbitraggio: "Sono arrabbiato per l'arbitraggio. Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifca è una mancanza di rispetto, Maldini disse qualcosa di simile anni fa. E mi farebbe piacere che questo concetto venga ribadito anche dall'attuale dirigenza. Perché la prima in classifica, a maggior ragione se si chiama Milan, si gioca qualcosa di grosso, non l'allenatore del Sassuolo. E capisco anche chi dice che gli arbitri devono crescere, ma crescessero sulle spalle e la pelle di qualcun'altro, non della prima in classifica, che si chiami Milan, Napoli...non mi importa".