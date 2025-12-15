Il Milan e le difficoltà contro le "piccole". Marocchi: "Quando si ripete non è mai un caso"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con Il Club di Sky Sport, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha commentato il Milan e il problema che la formazione rossonera ha dimostrato di avere contro le squadre della parte destra della classifica, o comunque più alla portata considerato il valore assoluto della rosa:

"Se è un caso il fatto che il Milan contro le "piccole" fa più fatica? Quando si ripete non può essere un caso. Quando giochi con delle squadre forti come il Milan, ecco che il Milan si compatta ed automaticamente dai una mano ai tuoi difensori e al portiere. Quando avviene il contrario, porti avanti Rabiot e Loftus-Cheek e si creano degli spazi, ecco che c'è il Sassuolo che ha delle qualità che ti fa 2 gol e pareggia a San Siro".