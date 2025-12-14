Bartesaghi ringrazia: "Devo tanto a questa squadra, ai miei compagni e al mister"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Devo tanto a questa squadra, ai miei compagni e al mister. Tra i due gol è stato il primo il più difficile perché la palla veniva dall'esterno, però ci ho creduto e l'ho spinta dentro". Così Davide Bartesaghi, ai microfoni di Dazn, dopo la sua doppietta contro il Sassuolo, che lo ha reso il difensore più giovane a segnare in campionato con la maglia del Milan dai tempi di Paolo Maldini. "Il rammarico che non sono tanto servito per i tre punti c'è", ha aggiunto poi il terzino classe 2005. (ANSA).