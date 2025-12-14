Allegri richiama la squadra su due aspetti determinanti di Milan-Sassuolo

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Oggi abbiamo fatto una buona partita. Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po' più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa: abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, dopo il pari contro il Sassuolo a San Siro ai microfoni di Dazn. "I ragazzi hanno fatto una buona partita - analizza l'allenatore rossonero - momentaneamente siamo in testa alla classifica o male che vada al terzo posto. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro ma dobbiamo prendere sicuramente meno gol perché ne abbiamo presi due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese.

Bisognava difendere meglio - prosegue Allegri -. soprattutto sul secondo gol, dove eravamo a difesa schierata. È troppo facile, così non possono entrare. A parte questo, ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente". (ANSA).