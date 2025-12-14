Allegri richiama la squadra su due aspetti determinanti di Milan-Sassuolo
(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Oggi abbiamo fatto una buona partita. Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po' più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa: abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, dopo il pari contro il Sassuolo a San Siro ai microfoni di Dazn. "I ragazzi hanno fatto una buona partita - analizza l'allenatore rossonero - momentaneamente siamo in testa alla classifica o male che vada al terzo posto. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro ma dobbiamo prendere sicuramente meno gol perché ne abbiamo presi due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese.
Bisognava difendere meglio - prosegue Allegri -. soprattutto sul secondo gol, dove eravamo a difesa schierata. È troppo facile, così non possono entrare. A parte questo, ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan