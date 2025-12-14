La Juve si rianima in campionato: vittoria di misura a Bologna grazie a Cabal

MilanNews.it
di Antonello Gioia

La Juventus vince lo scontro diretto contro il Bologna e risale al quinto posto in classifica con 26 punti, a -1 dalla Roma che scenderà in campo domani sera. Decisiva la rete di Cabal nella ripresa sugli sviluppi di calcio d’angolo. 