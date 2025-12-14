Dopo quattro mesi, ritorno allo stadio per Baresi a vedere il suo Milan e l'applauso dei tifosi

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Francio Baresi torna a San Siro in occasione di Milan-Sassuolo e lo stadio lo accoglie con un lungo applauso di bentornato. Baresi ad inizio agosto ha avuto importanti problemi di salute e si è operato per rimuovere un nodulo polmonare. Dopo quattro mesi il ritorno allo stadio a vedere il suo Milan e l'applauso dei tifosi. (ANSA).