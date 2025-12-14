Dopo Pulisic anche Scamacca: doppietta con 38 di febbre

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Voi non lo sapete: Scamacca aveva 38 di febbre, ma ha stretto i denti e ha giocato". Questa la confessione di Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport, sul proprio centravanti, autore di una doppietta nel match vinto 2-1 dall'Atalanta contro il Cagliari. "Prima della partita - ha raccontato l'allenatore - gli ho detto che le migliori partite si giocano con la febbre. Lui poi ha detto 'Mister, me la sento' ed è stato molto bravo". "Vincere aiuta a vincere - ha detto poi Palladino in merito alla prestazione -. I ragazzi devono credere nei propri mezzi, oggi l'hanno fatto". (ANSA).