Milan e Napoli sbagliano, l'Inter no. 1-2 a Genova con sofferenza finale, ma Chivu esulta

L'Inter supera il Milan e va da sola in testa della classifica. La squadra di Cristian Chivu supera 2-1 il Genoa al "Ferraris" grazie ai gol iniziali di Bisseck e Lautaro Martinez mentre per i rossoblù ha segnato nella ripresa Vitinha.