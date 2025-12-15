Milan, vertice di mercato tra la dirigenza e Allegri. Le ultime da Sky

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello a SkySport24, nei gorni scorsi c'è stato un vertice a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e Massimiliano Allegri, durante il quale si è parlato delle possibili mosse del Diavolo durante la prossima finestra di mercato che aprirà ad inizio gennaio. Anche oggi il ds milanista Igli Tare è presente nel Centro Sportivo di Carnago per parlare con il tecnico rossonero.

FULLKRUG NOME CONCRETO PER L'ATTACCO

Un nome che sta diventando sempre più concreto per l'attacco del Milan è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che sta trovando poco spazio e quindi potrebbe lasciare il club inglese a gennaio. Il giocatore tedesco potrebbe sbarcare a Milanello in prestito secco.