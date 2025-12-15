Per costi e caratteristiche Fullkrug è quello che fa al caso del Milan

Il Milan è alla disperata ricerca di un centravanti, anche perché ieri Christopher Nkunku ha ancora una volta dimostrato di non essere in grado di reggere il peso dell'attacco rossonero. Al francese c'è da aggiungere anche una condizione tutt'altro che smagliante di Santiago Gimenez e lo stop di Rafael Leao, che difatti costringono Allegri a puntare sempre sugli stessi.

A gennaio la musica potrebbe però cambiare, visto che il Milan è alla ricerca di una nuova prima punta, che potrebbe rispondere al nome di Niclas Fullkrug. Per costi e caratteristiche l'attaccante tedesco sembrerebbe fare proprio al caso della formazione rossonera, al punto che il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per cercare di bloccarlo in vista del prossimo calciomercato invernale. Sono infatti previsti nei prossimi giorni contatti diretti sia con il West Ham che con l'entourage del giocatore.