Di Marzio: "Fullkrug nome concreto. Si lavora ad un prestito"

vedi letture

Terminato anche il quindicesimo turno di Serie A, con i rossoneri che hanno sciupato l'opportunità di salire in vetta alla classifica in solitaria dopo che, nel pomeriggio, il Napoli di Antonio Conte ha perso sul campo dell'Udinese. Ma niente da fare, la squadra di Max Allegri non è andato oltre il pari contro i neroverdi, facendosi così superare dall'Inter che, battendo il Genoa 1-2, ha conquistato la vetta solitaria. La partita di domenica ha dimostrato ancora una volta la necessita dei rossoneri di comprare una punta a gennaio per portare più fisicità in mezzo all'area di rigore avversaria. E in merito, è proprio di pochi minuti fa la notizia pubblicata da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X che conferma il nome fatto negli scorsi giorni ovvero Niclas Fullkrug.

Giocatore alto 189 centimetri che porterebbe fisicità, chili, presenza costante in area di rigore e magari permetterebbe al mister di diversificare il gioco della sua squadra. L'operazione, secondo l'esperto di mercato, potrebbe andare a porto con un prestito. Sempre Gianluca Di Marzio ha riportato le parole di Peppe Di Stefano a Sky Sport secondo il quale Igli Tare e Allegri siano a Milanello per parlare di prospettive e di futuro immediato. Vedremo quale saranno le mosse della dirigenza rossonera sul mercato di gennaio, fatto sta che in attacco, per forza di cose, un movimento in entrata andrà fatto.