Moretto: "Obiettivo di Tare è quello di bloccare Fullkrug per gennaio"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, al lavoro per cercare di bloccare una nuova prima punta:

"Il Milan in campionato sta facendo bene, pareggio contro il Sassuolo, comunque tra i primi posti in classifica. La squadra di Allegri si sta dimostrando una delle squadre più in forma della Serie A, ma chiaramente in vista di gennaio ci sta già lavorando, perché ha bisogno di rinforzare alcune posizioni, soprattutto in zona gol, in attacco.

Vi ho fatto già dei nomi, vi ho dato alcune percentuali in base alla fattibilità dell'operazione, ma oggi vi parlerà di Fullkrug, che vi ha fatto in anteprima Fabrizio riaccostandolo al Milan, perché è un nome che già circolava nei mercati passati. Nelle ultime settimane ho rifatto questo nome, aggiungendovi anche altri profili. Ma oggi vi voglio approfondire questo capitolo: per quanto riguarda questo profilo, considerati i costi, vi posso dire che è sicuramente uno dei profili ideali per quanto riguarda Tare, su cui Tare sta lavorando con maggiore forza, e lo farà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Previsti nuovi contatti diretti sia tra Milan e West Ham che tra Milan e l'entourage di Fullkrug. Obiettivo di Tare è quello di bloccare il giocatore quanto prima cercando di avere già in pugno un attaccante che per caratteristiche e costi può essere il più funzionale per il Milan".