Guidi: "L'intenzione del Milan con Pulisic è di prolungare la convivenza almeno di altre due stagioni"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic: "Così forte non l’avevamo visto mai. Christian Pulisic è da sempre un supereroe - Capitan America -, ma in carriera non gli era ancora capitato di viaggiare a un gol ogni 64’, trascinando la sua squadra al primo posto in classifica. Se il Milan è lassù, a braccetto con il Napoli, c’è tanto merito di Chris. E anche di chi sta facendo in modo di esaltarne ancora di più i punti di forza. I compagni ovviamente, ma soprattutto Massimiliano Allegri. In due anni in Italia avevamo apprezzato il Pulisic ala destra, capace di guizzi e corse su e giù sulla fascia. Nel 3-5-2 di Max, invece, l’americano fa "meno gioco", ma è clamorosamente più incisivo sotto porta. Le 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando pure la Coppa Italia, sono la testimonianza diretta del cambio di passo.

La stagione con il Milan porterà poi a un evento storico per gli Stati Uniti, con il Mondiale da giocare in casa per la seconda volta nella storia. Un appuntamento a cui Chris, da capitano della nazionale a stelle e strisce, tiene ovviamente tantissimo. Sarà un’avventura da vivere alla grande, ma prima c’è da pensare al Diavolo, con cui oltre all’obiettivo di tornare in Champions League e, chissà, puntare a vincere il primo scudetto in carriera, ci sarà pure da discutere il futuro. Il contratto di Pulisic scadrà il 30 giugno 2027, anche se c’è una (scontata) opzione per un ulteriore anno a Milano e l’intenzione è di prolungare la convivenza almeno di altre due stagioni, con conseguente aumento dello stipendio".