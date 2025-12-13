Ramazzotti rivela: "Al Milan nessuno vuole che la prossima stagione la porta rossonera sia difesa da un altro numero uno"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan: "In via Aldo Rossi e a Milanello nessuno vuole che la prossima stagione la porta rossonera sia difesa da un altro numero uno. Ecco perché il Diavolo farà tutto il possibile per convincere Maignan a mettere il prezioso autografo sul rinnovo del contratto. Non ci sono deadline o scadenze dietro l’angolo, ma non si potrà andare avanti a oltranza. Per intendersi fino a maggio. È lui la prima opzione per tutti a Casa Milan. Tra le parti, però, non c’è una trattativa con aggiornamenti e contatti settimanali, ma un impegno a rivedersi prima che sia presa, da parte del club o del giocatore, la decisione di rompere il rapporto. Tare prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio ha spiegato: "Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme".

I dirigenti hanno fatto arrivare al loro capitano la volontà di offrirgli un contratto pluriennale che partirebbe da una base di cinque milioni a stagione più bonus. Sarebbe un bel salto in avanti rispetto ai 2,8 milioni che percepisce adesso. Basteranno? Se fosse libero a parametro zero, probabilmente troverebbe una società pronta, tra bonus alla firma e stipendio, a dargli di più. Anche per questo a Casa Milan lavorano pure su altri profili, in modo da non farsi trovare impreparati in caso di no definitivo del francese. Che a Milano però sta bene. Se a fine stagione arrivasse, oltre alla qualificazione alla prossima Champions, anche lo scudetto della seconda stella, chissà…".