Moretto: "Il Milan manderà in prestito Arizala per fare esperienza. Ecco dove"

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del nuovo acquisto rossonero Arizala, terzino in arrivo dall'Independiente Medellín, e dell'idea dei rossoneri di girarlo subito in prestito ad una squadra in Ligue One, per far fare esperienza al giovane colombiano. Queste le sue parole:

"Arizala, terzino colombiano che vi abbiamo anticipato, 3 milioni di euro, una percentuale sulla rivendita, arriva dall'Independiente de Medellín. Vi avevo raccontato che il Milan avrebbe valutato il percorso da fare al ragazzo, mi confermano che la prima indicazione è che Arizala passi per Milano ma non per restarci subito ma per andare poi a Tolosa in prestito. È un'idea concreta su cui le parti stanno ragionando quindi occhio perchè sicuramente il Milan crede nelle qualità di Arizala, crede nelle sue qualità, ha fatto un investimento per il futuro, ma ad oggi l'indicazione è che non resti subito in rossonero, che vada in prestito a fare esperienza in un campionato europeo"