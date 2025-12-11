Moretto: "Icardi proposto al Milan. Difficile, ma non smentisco”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda la prima punta, ruolo in cui in rossoneri sembrano essere carenti, non tanto a livello numerico quanto a livello di gol. In questo caso ha parlato della possibilità di vedere Mauro Icardi in maglia rossonera. Queste le sue parole:

Su Icardi: "Non sta trovando spazio a causa di Osimhen, è già stato cercato dal Milan nell'estate del 2024. Oggi mi dicono sia un nome difficilissimo, non sia uno dei primi nomi della lista, ma vi posso dire che Icardi è stato proposto al Milan. Per diversi motivi il Milan non lo sta tenendo caldo però è stato proposto, però non è un nome che mi hanno smentito. Tengo vivo un 2,3% di possibilità"