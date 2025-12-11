Moretto: “Gimenez vuole restare al Milan, ma ha diversi estimatori in Europa. Lucca piace ad Allegri”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato il mercato in entrata del Milan per quanto riguarda la prima punta, ruolo in cui in rossoneri sembrano essere carenti, non tanto a livello numerico quanto a livello di gol. Vediamo le parole dell'esperto:

"Il Milan è alla ricerca di un profilo davanti, soprattutto se dovesse uscire Santi Gimenez. Questo è il tassello fondamentale, il punto focale del discorso, a gennaio Gimenez dovrebbe trovare un'altra sistemazione per fare spazio ad un attaccante in più al posto proprio del messicano. Ad oggi, sia l'entourage, sia il calciatore stesso, continuano a mantenere la linea chiara e netta di voler giocare nel Milan e di continuare a dare il massimo per il Milan fino a quando sarà possibile. È difficile nella testa di Gimenez lasciare il Milan a gennaio, magari a giugno potrebbe cambiare idea, ma ad oggi il calciatore vorrebbe terminare la stagione in rossoneri, per poter dimostrare le proprie qualità. Però capiremo se nelle prossime settimane questa cosa potrebbe cambiare. Dipende dall'importanza che lui avrà nella rosa, col tempo ha perso posto nelle gerarchie di Allegri quindi non ci aspettiamo di vederlo subito in campo. In primo luogo bisogna capire cosa penserà Gimenez del minutaggio e poi le offerte che arriveranno in base alle indicazioni della società, che tipo di strade le parti prenderanno. In Germania ci sono diversi club che lo stimano quindi occhio. Ma ci sono anche in Premier e in Italia squadre che lo seguono. Tengo il nome di Lucca come possibile idea per gennaio, in un'operazione che potrebbe essere slegata dall'operazione Loftus-Cheek, perchè lo scambio di prestiti è un'operazione complessa. Comunque Lucca piace ad Allegri e con il ritorno di Lukaku una sua possibile uscita non è da escludere"