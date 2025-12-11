MN - Loftus, pensiero mondiale: perché il mercato può aiutare lui e il Milan

Ruben Loftus-Cheek pensa alla Coppa del Mondo della prossima estate e vorrebbe provare, nella seconda parte della stagione, a rientrare nelle potenziali scelte che potrebbe fare Thomas Tuchel anche in virtù di quelle che sono le attuali norme sulle liste, che dal mondiale del 2022 in Qatar sono passate a 26 ma che potrebbero allargarsi addirittura a 30. Ma per farlo, avrà necessariamente bisogno di giocare di più e con più frequenza.

Al Milan, fino ad oggi, ha disputato 15 partite ufficiali con un gol (quello al Lecce alla seconda giornata) per un totale di 715 minuti. Massimiliano Allegri lo ha utilizzato in diversi ruoli, sia dall’inizio sia a gara in corso facendogli vestire i panni della prima punta, della mezzala e, nel secondo tempo contro il Torino, quello di esterno destro a tutta fascia. La verità, però, è che Loftus-Cheek, con la rosa totalmente a disposizione, non rientra nei titolarissimi di questo Milan, visto che la configurazione standard del centrocampo prevede la presenza di Fofana, Modric e Rabiot con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. La posizione del comprimario non è certamente quella ideale per cercare di puntare alla convocazione al mondiale.

Loftus-Cheek: il calciomercato per andare al mondiale

Ecco perché l’imminente finestra di gennaio del calciomercato potrebbe correre in aiuto del centrocampista inglese. Si rumoreggia di primi interessamenti di club di Premier League per lui mentre appare molto complicato un suo eventuale approdo a Napoli in un’operazione incrociata che potrebbe portare Lorenzo Lucca in rossonero. Loftus ha bisogno di spazio e se non potrà averlo al Milan, dovrà necessariamente cercarlo altrove per perseguire il suo target, ovvero provare ad andare al Mondiale della prossima estate.

Un’eventuale cessione (a titolo definitivo) di Loftus-Cheek potrebbe anche essere un boost per il mercato in entrata del Milan, con la rosa di Allegri che non solo necessita di un difensore centrale, di un esterno destro alternativo a Saelemaekers, ma richiederebbe anche un altro centrocampista per ridare ad Allegri il gioco delle coppie completo.

Loftus-Cheek-Milan: il prime con Pioli

La sensazione globale, inoltre, è che Ruben abbia dato il suo meglio nel corso del suo primo anno al Milan, sotto la gestione Pioli. Nella stagione 2023-24, l’inglese ha giocato 40 partite ufficiali tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia segnando ben 10 gol e con 2860 minuti incamerati. Dopo, anche a causa dei problemi fisici, c’è stato un drastico calo nell’utilizzo e nel rendimento che lo hanno portato a sole 28 apparizioni ufficiali, nessun gol segnato e appena 1384 minuti giocati.