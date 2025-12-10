Milan, sospiro di sollievo per Leao: c'è fiducia per la Supercoppa

Il Milan e Massimiliano Allegri hanno tirato un bel sospiro di sollievo ieri pomeriggio quando è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo il problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo lunedì durante il match in casa del Torino. Dopo la partita, c'era parecchia preoccupazione perchè in molti temevano uno stiramento che lo avrebbe tenuto fuori per diverse settimane e invece la risonanza magnetica ha per fortuna escluso lesioni.

FIDUCIA PER LA SUPERCOPPA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il portoghese ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. La domanda che si fanno tutti i tifosi milanisti è una sola: quando potrà quindi tornare in campo? Difficile dirlo con certezza perchè l’infiammazione verrà monitorata giorno per giorno. Sicuramente Leao non verrà rischiato domenica alle 12.30 contro il Sassuolo, ma c'è fiducia di vederlo in campo il 18 dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita. Da capire poi se dall'inizio o a partita in corso, ma sul volo che porterà il Milan a Riad ci dovrebbe essere anche Rafa.

VERSO IL SASSUOLO - Domenica contro il Sassuolo, Allegri non avrà quindi a disposizione il portoghese, ma spera di recuperare almeno per la panchina Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia. Contro i neroverdi tornerà sicuramente titolare Christian Pulisic che sarà affiancato da uno tra Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Nel secondo tempo contro il Torino, il francese ha dato timidi segnali di miglioramento, combinando bene con l'americano. E chissà che la prossima gara non sia quella giusta per sbloccarsi in Serie A.

