Torino-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Loftus e Nkunku, Pulisic in panchina

Torino-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Loftus e Nkunku, Pulisic in panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:28Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.