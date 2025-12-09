MN - Leao, notizie incoraggianti: escluse lesioni muscolari

Ottime notizie, o quantomeno incoraggianti, dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto questa mattina Rafael Leão, numero 10 rossonero del Milan: come appreso da MilanNews.it la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio.

Il talento portoghese rossonero era stato costretto ad abbandonare il campo ieri sera, nel corso del primo tempo di Torino-Milan, al minuto 31 del primo tempo dopo aver sentito tirare nella zona dell'inguine a seguito di un tiro da fuori e di un successivo accenno di scatto. Il programma di recupero di Leao è già cominciato ma il fatto che non ci siano lesioni lascia ben sperare per l'immediato futuro: da capire la sua situazione in vista della gara di Sassuolo anche se il focus si sposta ovviamente sull'impegno della Supercoppa Italiana. Recuperarlo per la competizione di Riyadh sarebbe già un grande successo.

di Pietro Mazzara