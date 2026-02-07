Ufficiale il ritiro del Barcellona dal progetto Superlega

(ANSA) - BARCELLONA, 07 FEB - Il Barcellona ha ufficializzato il ritiro dalla Superlega, un progetto destinato a rivoluzionare il calcio europeo e ormai sostenuto solo dal Real Madrid e dal suo presidente, Florentino Pérez. "L'FC Barcellona desidera informare di aver ufficialmente notificato oggi alla European Super League Company ed ai club interessati il ;;suo ritiro dal progetto della Superlega europea", ha scritto il club catalano in un comunicato. L'annuncio arriva diversi mesi dopo la decisione della Corte d'Appello di Madrid che ha confermato che nel 2021 la UEFA aveva "abusato della sua posizione dominante" tentando di impedire la creazione di questa competizione, pensata per fare concorrenza alla Champions League.

All'epoca, sotto la pressione pubblica e istituzionale, molti club che avevano aderito al progetto si erano ben presto ritirati. Non il Barcellona e il Real Madrid, che ora si ritrova isolato in questa battaglia che considera "essenziale" per "salvare il calcio europeo". Secondo una fonte, il colosso spagnolo e l'organizzatore della Super League A22 Sports Management hanno deciso a fine ottobre 2025 di citare in giudizio la UEFA per oltre 4 miliardi di euro di danni. Basandosi sulle sentenze a proprio favore, un rappresentante di A22 ha dichiarato che la società aveva "il diritto di creare una competizione" e che la UEFA non aveva più alcun mezzo per impedirlo. La UEFA, tuttavia, sostiene che la portata della sentenza d'appello di fine ottobre 2025 è incerta, poiché si riferisce a regole in vigore nel 2021, ma modificate l'anno successivo. (ANSA).