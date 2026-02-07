Guidi: "Rabiot sta tenendo fede al suo soprannome Cavallo Pazzo: nessuno al Milan lo batte per distanza media percorsa a partita"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot: "Rabiot sta tenendo fede al soprannome affibbiatogli dai tifosi ai tempi della Juventus, Cavallo Pazzo. La prova? Nessuno al Milan lo batte per distanza media percorsa a partita, 10,9 chilometri. Tanta corsa, a cui ovviamente abbina qualità. Tra i rossoneri, il francese è primo in campionato per assist (4) e premi di migliore in campo (3 come Pulisic, Maignan e Modric), secondo per dribbling riusciti a partita (0,8, dietro a Saelemaekers con 1,7) e media voto Gazzetta (6,73, dietro a Modric con 6,80). Tutto senza rinunciare naturalmente alla sostanza. Rabiot non ha paura di andare al contrasto e neanche di usare le maniere forti: con 1,2 falli a partita è il milanista più “scorretto”.

I NUMERI DI RABIOT

Si può dire che Adrien Rabiot sia stato l’acquisto migliore fatto dal Milan, almeno negli ultimi 3 anni? Si, non è così fantasiosa come frase. Il francese ha letteralmente svoltato il centrocampo e destino dei rossoneri, trascinando, quasi fisicamente, il Milan verso il secondo attuale posto in classifica. Non solo lui, ovviamente. Anche il rendimento di Modric e le parate di Maignan, unite ai preziosi gol di Pulisic e Leao stanno portando a Massimiliano Allegri punti e sorrisi.

RABIOT, UN INVESTIMENTO CHE VALE ORO

Arrivato a Milano per meno di dieci milioni di euro, il “Duca” Si è rivelato l’uomo in più di Allegri e di questa squadra. Attualmente vanta 4 gol e 4 assist. Un bottino prezioso visto il rendimento in campo del francese, sempre a segno nelle gare in trasferta dei rossoneri.