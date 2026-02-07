Milan, il messaggio d'amore di Santi: "Mi manchi, ma ci siamo quasi"

Milan, il messaggio d'amore di Santi: "Mi manchi, ma ci siamo quasi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:14News
di Manuel Del Vecchio

Da Atalanta-Milan di fine ottobre 2025 Santiago Gimenez non ha più disputato una partita ufficiale con il Milan. Il centravanti messicano è rimasto fuori a lungo prima dell'importante decisione sull'intervento alla caviglia.

Santi giocava con tanto dolore da mesi e l'operazione dovrebbe aver risolto il problema in via definitiva. Non manca molto al suo ritorno in campo, come dice lui stesso su Instagram con un messaggio d'amore rivolto al mondo rossonero: "Mi manchi, ma ci siamo quasi".