Serie A, vince il Napoli al 95’: la classifica aggiornata

Serie A, vince il Napoli al 95’: la classifica aggiornata MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30News
di Antonello Gioia

Al termine della partita tra Genoa e Napoli, questa è la classifica aggiornata di Serie A

1. Inter 55 (23)
2. Milan 50 (23)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 45 (23)
5. Roma 43 (23)
6. Como 41 (23)
7. Atalanta 36 (23)
8. Lazio 32 (23)
9. Udinese 32 (23)
10. Bologna 30 (23)
11. Sassuolo 29 (23)
12. Cagliari 28 (23)
13. Torino 26 (23)
14. Cremonese 23 (23)
15. Parma 23 (23)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 18 (23)
18. Fiorentina 17 (23)
19.Pisa 15 (24)
20. Hellas Verona 15 (24)