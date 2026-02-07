Scomparso Pierangelo Belli, le condoglianze del Milan

Lutto nel mondo del calcio: il Milan piange la scomparsa del portiere classe 1944 Pierangelo Belli, protagonista assoluto dell'epoca gloriosa e vittoriosa di Nereo Rocco. Con 68 presenze, insieme agli altri due portieri Cudicini e Vecchi, ha segnato nella sua carriera un palmares leggendario: 1 scudetto, 2 coppe dei campioni, 1 coppa Intercontinentale, 2 coppe delle coppe e 3 coppe Italia. La sua ultima apparizione in maglia rossonera risale al 21 aprile 1973, nella celebre e discussa sfida contro la Lazio. Il Milan, sul suo profilo X, ha fatto così le condoglianze alla famiglia:

È stato uno dei titolari di un Milan bellissimo e romantico. È mancato Pierangelo Belli. Un rossonero vero, un uomo buono e un portiere di classe. Negli anni delle Giovanili e dal 1966 al 1973 in Prima Squadra, i nostri colori sono stati casa sua. Il Milan partecipa al lutto… pic.twitter.com/NRbFnNMAdZ — AC Milan (@acmilan) February 7, 2026

La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore della famiglia