Infortunio Cisse, parla mister Aquilani: “Fastidio all’adduttore, domani sapremo”
Questo pomeriggio il Catanzaro ha affrontato la Reggiana vincendo 2 a 0, con un gol tra l'altro dell'ex giovane rossonero Mattia Liberali. Brutte notizie però per i calabresi che al 18' del primo tempo hanno dovuto sostituire Alphadjo Cisse per un infortunio, procuratosi durante un scontro di gioco, nella zona interno coscia.
Si era fermato una prima volta ma ha voluto provare a continuare a rimanere in campo, salvo poi dopo pochi minuti, riaccasciarsi a terra per chiedere la sostituzione. Nel post partita, il mister del Catanzaro Alberto Aquilani, ha parlato così dell'accaduto in conferenza stampa: "Cisse non lo so cosa abbia. Vediamo domani,ha avuto un fastidio all'adduttore e domani sapremo di più"
