Pulisic show, ma si ferma Leao: Supercoppa a forte rischio

Il Milan può sorridere per la vittoria di ieri in rimonta contro il Torino che gli ha permesso di riprendersi il primo posto in classifica. Ma può farlo fino ad un certo punto perchè a rovinare la serata milanista è stato l'infortunio di Rafael Leao, il quale è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 31' del primo tempo per un problema muscolare all'adduttore destro.

VERSO IL FORFAIT - Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il portoghese, che ieri ha lasciato lo stadio zoppicando e con un'espressione sul viso che non promette nulla di buono, si sottoporrà a tutti gli esami del caso per capire l'entità del suo infortunio e soprattutto i tempi di recupero. La speranza in casa rossonera è che non sia nulla di grave e che possa essere a disposizione il 18 dicembre nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli (l'eventuale finale è poi in programma il 22 dicembre contro una tra Inter e Bologna), ma le sensazioni sono tutt'altro che positive, anzi servirà probabilmente un miracolo per vederlo in campo in Arabia Saudita.

BRUTTA TEGOLA - Si tratta certamente di una brutta tegola per il Milan che rischia di giocarsi un trofeo senza uno dei suoi giocatori più importanti. A complicare tutto ulteriormente c'è lo stato di forma negativo dei possibili sostituti, cioè Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, autori entrambi finora di una sola rete in questa stagione in Coppa Italia: il primo è ai box da oltre un mese per un problema alla caviglia, mentre il secondo continua ad offrire prestazioni deludenti come quella di ieri a Torino. Per fortuna di Max Allegri, c'è Christian Pulisic, decisivo ieri contro i granata con una strepitosa doppietta nonostante fosse debilitato dalla febbre alta avuta sabato e domenica.

