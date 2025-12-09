Rimonta Milan: la decide Pulisic in 10'. I rossoneri tornano primi

Christian Pulisic è rimasto in dubbio fino a poco prima dell'inizio del match di ieri sera in casa del Torino. Alla fine non solo è andato in panchina, ma è entrato in campo nella ripresa e ha deciso la partita con una doppietta in 10'. Se non fosse ancora chiaro a qualcuno, l'attaccante americano, che sabato notte è stato colpito da un attacco febbrile, ha dimostrato ancora una volta di essere il grande trascinatore del Milan di Max Allegri.

PULISIC SUPEREROE - Come un vero supereroe, Capitan America è stato più forte anche della febbre. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che, grazie a questo successo in rimonta (da 2-0 a 2-3), il Diavolo torna in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con il Napoli, a +1 sull'Inter che è seconda e a +6 dal quinto posto. Oltre a Pulisic, il Milan deve ringraziare anche Adrien Rabiot, autore di una partita superlativa in mezzo al campo e di uno dei gol più belli della stagione. Allegri, in tribuna ieri sera in quanto squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Landucci, gli aveva chiesto un gol e lui ha risposto presente.

NOTA NEGATIVA - I rossoneri hanno poi sfatato il tabù Torino, che aveva vinto le ultime tre partite giocate nel capoluogo piemontese. C'è però anche una notizia negativa per il Diavolo, vale a dire l'infortunio di Rafael Leao, costretto ad uscire dal campo durante il primo tempo per un problema muscolare. La smorfia sul suo volto mentre lascia il terreno di gioco e le immagini nel post-partita in cui va via dallo stadio zoppicando non promettono purtroppo nulla di buono. Oggi il portoghese si sottoporrà a tutti gli esami del caso per capire l'entità del suo infortunio, ma la sua presenza in Supercoppa Italiana (il 18 dicembre la semifinale contro il Napoli, il 22 l'eventuale finale contro una tra Inter e Bologna) è in forte dubbio.

