Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como

La lunga e chiacchieratissima questione australiana sta per giungere alla sua conclusione. Come è noto, nelle scorse settimane, la Lega Serie A ha accarezzato l'idea di far giocare, per la prima volta nella storia, una partita di campionato al di fuori dei confini nazionali: la partita prescelta, per diverse ragioni, era Milan-Como, gara del girone di ritorno che si dovrebbe giocare da programma nel weekend dell'8 febbraio. La gara si sarebbe dovuta giocare a Perth, in Australia. Nelle prossime ore, però, dovrebbe arrivare il responso definitivo: si va verso il no alla partita in Oceania, manca solo l'ufficialità.

Giochi Olimpici

Tutto è nato dall'occupazione di San Siro che avverrà nelle prime settimane di febbraio: lo stadio sarà teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina che si terrà il prossimo 6 febbraio e per questo motivo nei giorni precedenti e successivi sarà inagibile per il calcio. Non è un caso che è decisione di queste ore anche lo spostamento a Monza del quarto di finale di Coppa Italia che l'Inter giocherà in casa sempre in quel periodo. Per Milan-Como si era stagliata all'orizzonte la possibilità di Perth: un'opportunità che è stata vista di cattivo occhio da moltissimi, specialmente tifosi, abbonati e non, contrari a perdersi una gara della propria squadra, peraltro perdendo anche il fattore campo a disposizione.

Verso il no e verso San Siro

In questa mattinata, la Gazzetta dello Sport ha riportato che sia la Asian Football Confederation che la Football Australia stanno ponendo delle condizioni molto rigide: erano queste le ultime due istituzioni a dover dare il loro assenso. Con questo scenario complicato e con il tempo che ormai stringe, dal momento che per un viaggio di questo tipo sia le due squadre che la lega dovrebbero organizzarsi logisticamente e non solo, si va verso il no alla partita tra Milan e Como in Australia. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, invece, la gara tra le due squadre lombarde si dovrebbe giocare regolarmente a San Siro, nella prima data utile in calendario, tenendo presente che il Milan è stato anche eliminato dalla Coppa Italia quindi avrà diverse opzioni in campo. Le prime due date possibili potrebbero essere 17 o 24 febbraio, giorni in cui si giocheranno i playoff della Champions League. Viene sostanzialmente confermata, in attesa dell'ufficialità, l'indiscrezione del collega Franco Ordine nel suo Editoriale pubblicato su MilanNews.it lo scorso giovedì 27 novembre: "Si avvicina la data entro la quale bisogna decidere “dentro o fuori”, il 1 dicembre ma del famoso visto da parte della federazione asiatica indispensabile per il via libera alla folle scelta non si ha notizia alcuna. È un ritardo molto sospetto. Di qui la decisione di lanciarmi in una previsione azzardata: vedrete che Lega serie A e i due club rinunceranno a Perth e punteranno su una sede diversa, magari più facilmente raggiungibile cosi da evitare un precedente pericoloso per i tornei domestici europei. E alla fine saranno tutti felici e contenti, a cominciare da Ceferin e dallo stesso Infantino". Si allontana dunque la possibilità di ritorno a Perth per il Milan, dopo che i rossoneri c'erano stati sia nel corso dell'ultima estate che nel maggio 2024.